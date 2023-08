Sanità, Enrico Girardi nominato direttore scientifico dello Spallanzani

Enrico Girardi è stato nominato direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le Malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani', Irccs di Roma. Il Direttore generale dello Spallanzani, Angelo Aliquò, preso atto del decreto del ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha ratificato la nomina di Girardi, che ricopriva già il ruolo come facente funzioni dal settembre 2021. Si completa così - riferisce una nota - la direzione strategica dell’Istituto che dall'1 settembre accoglierà la nuova Direttrice amministrativa, Barbara Solinas.

Girardi: "Per me è un onore"

"Sono onorato", ha commentato Girardi. "Penso che la nomina di un ricercatore interno sia un riconoscimento per il contributo dato dall’Istituto alla ricerca per le malattie infettive e negli ultimi anni, in particolare, sulla pandemia da Covid-19. Seppure in una nuova veste, continuerò a lavorare per lo sviluppo della ricerca nel nostro Istituto con lo stesso entusiasmo e passione che mi ha sempre sostenuto come ricercatore qui allo Spallanzani sin dal 1989. L’Istituto - ha sottolineato - potenzierà la sua attività per il contrasto dei rischi epidemici e si impegnerà sui temi principali nel campo delle malattie infettive come la resistenza agli antimicrobici e lo sviluppo di nuovi strumenti per arrivare all’eliminazione nel nostro Paese di patologie come le epatiti virali, la tubercolosi, l’infezione da Hiv".

Il Dg dello Spallanzani: "E' un grande ricercatore"

"Il dottor Girardi, oltre che un esperto ricercatore di fama internazionale - ha affermato Dg dello Spallanziani Angelo Aliquò - rappresenta anche una continuità importante per l’Istituto che, in questa fase post Covid, dovrà implementare le attività assistenziali, oltre che di ricerca, affinché si possa offrire alla Regione e alla comunità scientifica più in generale un punto di riferimento per lo studio e il trattamento delle malattie infettive. Gli studi sulle nuove emergenze, in primis il problema delle infezioni correlate all’assistenza, sono un obiettivo che ci è stato indicato e sul quale - assicura - lavoreremo in piena sinergia grazie alle competenze presenti in Inmi, in particolare quella di Enrico Girardi”.