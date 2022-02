Sanità, il Cto leader ortopedia ma intanto chiude il pronto soccorso notturno

Sanità, l'eccellenza dell'ospedale ortopedico di Roma, avvia il percorso per il riconoscimento del carattere scientifico ma chiude il Pronto Soccorso ortopedico.

La notizia arriva dalla Asl Rm2 che spiega: “Valutando le migliori pratiche nazionali nel campo dell’ortopedia abbiamo deciso di avviare il percorso per il riconoscimento del Cto come Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) Ortopedico-traumatologico".

Lo annuncia in una nota la direzione della Asl Roma 2, in merito al presidio ospedaliero Centro traumatologico ortopedico (Cto) Andrea Alesini, una struttura sanitaria deputata alle attività ortopediche-traumatologiche, inserita nella rete dell’emergenza-urgenza per la chirurgia della mano”.

“Il Cto – prosegue la Asl Roma 2 nella nota - ha sviluppato nel tempo competenze specialistiche che permettono l’erogazione di prestazioni con carattere di eccellenza, di qualità tecnica e sicurezza delle cure. Il presidio, infatti, accoglie al suo interno un dipartimento ultra-specialistico in campo della chirurgia ortopedica, sia a livello della colonna ma soprattutto a livello degli arti, in particolare chirurgia dell’anca, del gomito, della mano e del piede, con tecniche mininvasive e di trapianto di tessuti biologici al fine di assicurare cure anche in pazienti con grave compromissione degli arti"

Le dolenti note: chiude il Pronto Soccorso notturno

"Nello specifico - dettaglia la nota- è presente un Pronto Soccorso mono-specialistico ortopedico e dai volumi di attività si evince che la prevalenza degli accessi complessivi avviene nelle ore diurne (8/20). Dai dati relativi all’anno 2021 si rileva inoltre come l’80% degli accessi avviene in orario diurno, mentre in orario notturno (20/08) si registra una media di 10/12 accessi di pazienti con codici non di urgenza. In considerazione di tale evidenza, in analogia con l’istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, si propone il funzionamento del Ps Ortopedico del Cto per le ore diurne (8-20) mentre verrà ripristinato il Punto di primo intervento in H24. La scelta adottata è analoga tra le due realtà mono-specialistiche ortopediche leader in Italia”.