Sanità, il grido di dolore di Rocca: "Liste di attesa? Servono risorse umane"

La sanità del Lazio "cresce e si sta curando" e sulla lotta alle liste d'attesa "che sono una delle criticità che più fa soffrire la nostra comunità, stiamo lavorando tantissimo affinché si possa raggiungere l'obiettivo" di superarle, "per far questo servivano risorse umane che nel caso del San Camillo abbiamo autorizzato".

E' il grido di dolore del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, al temine della visita all'Ao San Camillo di Roma.

I nuovi reparti

Nell'ospedale di Monteverde oggi - martedì 7 maggio - sono stati inaugurati nuovi reparti, la 'stroke unit' al Padiglione Lancisi e la terapia intensiva e semi intensiva al Padiglione Puddu. Poi Rocca ha visto i sindacati della sanità del Lazio proprio sul tema delle risorse umane.

Il segnale del San Camillo

"Lo scorso fine settimana al San Camillo abbiamo dato un segnale importantissimo con la possibilità di fare Tac e risonanze il sabato e la domenica - ha ricordato - questo grazie a un programma straordinario di assunzioni per oltre 20mln di euro investiti in risorse umane per consentire questa novità e per i servizi che oggi abbiamo visitato, la 'stroke unit' per salvare le vite e poi la terapia intensiva e subintensiva. Il San Camillo - ha concluso Rocca - sarà un polo per i trapianti che saranno di nuovo riportati qui, visto che oggi si fanno allo Spallanzani, quando saranno ultimate anche le nuove sale operatorie di ultima generazione, tra poco più di due mesi".