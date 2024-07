Sanità, il medico è in ferie? L'App "mio sostituto" fa boom: i dati della Fimmg

In un anno di attività, l’applicativo “mio sostituto” realizzato dalla Fimmg Roma e Fimmg Formazione Lazio , che permette ai medici iscritti alla federazione la ricerca di un sostituto in caso di assenza, ha evaso l’ 89% delle richieste arrivate da parte dei medici di famiglia della citta’ di Roma e della provincia, ottenendo un contatto con un medico sostituto.

Una soluzione innovativa e che funziona

Sistema gratuito

Un sistema, gratuito per gli iscritti Fimmg che ha permesso di ridurre drasticamente il problema della carenza di sanitari in caso di sostituzione, ma non solo, in talune occasioni ha permesso di trovare un sostituto in casi di emergenza come improvvisa malattia o necessità familiari impellenti, con un flusso costante di richieste indipendente dalle festività o vacanze. I medici di famiglia in servizio costituiscono il 35% dei medici che hanno usufruito del sistema mentre il 54.7% i potenziali sostituti aderenti alla Fimmg Formazione, il restante 10.1 % sono sostituti libero professionisti . “Con questa iniziati va totalmente finanziata dalla Fimmg Roma” dichiara Pier Luigi Bartoletti segretario provinciale della Fimmg Roma” abbiamo risolto un grosso problema sia dal punto di vista organizzativo per i medici di famiglia che occupazionale per i nuovi medici che attraverso questa interfaccia hanno avuto contatto con i colleghi già in servizio per opportunità lavorative”.

La Fimmg

“Creare un interfaccia per le sostituzioni da utilizzare nel tempo” afferma Felice de Ruggieri coordinatore del settore della Fimmg formazione “ è una priorita’ che ci siamo prefissati utile sia per i medici titolari che per i colleghi neo laureati e del triennio, ma deve costituire una metodica che nel tempo permetta anche di organizzare”. L’iniziativa è per ora localizzata a Roma e provincia ma “Stiamo lavorando affinche’ l’applicativo sia esteso a tutti i medici Fimmg nel Lazio” dichiara Giampiero Pirro resp . della Comunicazione Fimmg Lazio “un metodo di lavoro che puo’ essere implementato in quanto riesce a parzializzare la ricerca per zone siano esse provincie o addirittura regioni, molto semplice ma efficace visti i numeri”