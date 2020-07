Sanità Lazio, fine del commissariamento. 12 anni di attesa: Zingaretti esulta

Dopo 12 anni di attesa la Regione Lazio esce dal commissariamento della Sanità: ad annunciarlo è un esultante Nicola Zingaretti che sui social posta una foto con le braccia alzate al cielo in segno di vittoria ed annuncia assunzioni, investimenti e nuovi ospedali.

Oggi infatti si è concluso l'ultimo tavolo di verifica con il Mef che ha confermato, a partire da domani, la chiusura del periodo del commissariamento. "Sono contento di poter dire che i giovani troveranno un Lazio migliore di quello che abbiamo avuto noi. Poterlo dire oggi é una bella soddisfazione ed é il simbolo di una grande vittoria. Nel Lazio possiamo dire che i ragazzi e le ragazze vivranno in una regione migliore di quella che abbiamo trovato sette anni fa. Sulla sanità in particolare, ma non solo, stiamo chiudendo tanti dossier che ci danno l’idea della situazione in rapido miglioramento", ha detto Zingaretti nel corso di una conferenza stampa in Regione Lazio. "Visto che il Lazio é la seconda regione italiana per Pil - ha aggiunto - questo é il nostro modo di contribuire alla rinascita italiana. Regaliamo la vittoria di oggi a tutta l’Italia. Abbiamo fatto il nostro dovere e siamo pronti a dare una mano".

“La Regione Lazio è finalmente fuori dal commissariamento della sanità. È merito del buongoverno dell’amministrazione Zingaretti che ha esercitato nel modo più giusto e nell’unico interesse dei cittadini un’autentica azione riformista. La sanità del Lazio partiva da una situazione drammatica ed oggi è diventata, invece, un modello per la capacità di rafforzare i presidi territoriali, di fare prevenzione e investimenti, di consolidare la posizione del personale. Un’attività che ha dimostrato tutta la sua efficacia nell’affrontare l’emergenza Covid. Proprio in questa fase medici e operatori sanitari, con il sostegno della Regione Lazio, hanno dimostrato tutta la loro generosità verso le regioni in condizioni più critiche e gravi del nord. Per tutto questo, non smetterò mai di ringraziare la sanità del Lazio”, ha aggiunto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

Sull'uscita dal commissariamento è intervenuta anche l'ex presidente della Regione Lazio Renata Polverini, tra le prime persone ad essere informata dello storico avvenimento: “Finalmente la Regione Lazio esce dal commissariamento della sanità e questo grazie anche al fondamentale lavoro della mia Giunta che ha ridotto il disavanzo di 900milioni in tre anni. Ora investire nella salute e nelle strutture pubbliche e abbassare le tasse”.

Anche il presidente di Unindustria Filippo Tortoriello ha giudicato in maniera positiva la notizia: “Ottima notizia uscita da commissariamento, ora via addizionale Irap a imprese che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo. Così una Regione più competitiva e in grado di attrarre nuovi investimenti”.