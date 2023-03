Sanità Lazio, il dramma del Policlinico: perdite per 150 milioni all'anno

Il dramma del Policlinico Umberto I di Roma: l'ospedale perde ogni 150 milioni di euro ogni anno e non si riesce a spiegare il perché. “Come mai una struttura, che ha rimborsi per quelle che sono le sue spese programmate, riesce a perdere questa cifra? Voglio capirlo”.

A parlare è Francesco Rocca, il presidente della Regione appena insediatosi che ha tenuto per sé la delega alla Sanità.

Alcuni giorni fa, nel discorso programmatico in Consiglio Regionale aveva detto la medesima cosa: “Oggi io, se vado in Assessorato alla salute non trovo le cause dei 150 milioni di costi maggiori del Policlinico Umberto I non trovo altrettanto la risposta ai 150 milioni di perdita del San Camillo o ai 70 milioni del San Giovanni, e potrei continuare. Su questo quindi noi faremo la nostra parte”.

“Non avrò pace finché il problema non sarà risolto”

"Eredito una Regione - ha spiegato il presidente - che ha oltre 200 milioni di euro di disavanzo e una proiezione, per il 2023, di oltre 600 milioni di euro. Il policlinico Umberto I perde 150 milioni di euro l'anno. È ovvio che lì bisognerà intervenire in maniera chiara. È finito il tempo in cui si perdono risorse senza dare spiegazioni. Non avrò pace fino a che questa patologia di sistema non sarà risolta".