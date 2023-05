Sanità, Roberto Cupellaro è il nuovo dg dell'Ospedale Israelitico di Roma

Sanità: Roberto Cupellaro è il nuovo direttore generale dell'Ospedale Israelitico di Roma. Cupello prenderà il posto del predecessore Giovanni Naccarato.

Questa la scelta del Consiglio d'Amministrazione dell'Ospedale. Il nuovo direttore generale ha accolto così la sua nomina: “È per me oggi un grande onore e onere assumere l’incarico - ha detto Cupellaro - desidero ringraziare per la fiducia accordata e sono pronto a mettere a disposizione tutte le mie competenze ed esperienze maturate al servizio dell’Ospedale Israelitico, un’istituzione storica ed eccellenza riconosciuta nel panorama sanitario. Consapevole delle sfide che ci attendono, sono fortemente convinto che, in sinergia con il lavoro di ogni singolo dipendente. Incontrerò medici, lavoratori e operatori dell'ente”.

Chi è Roberto Cupellaro

Classe 1965, si è laureato alla Sapienza in Ingegneria Elettronica per poi conseguire un master in Business Administration alla Bocconi di Milano. Ha avuto molti incarichi di tipo manageriali, sia in Italia che all'estero, con una grande esperienza soprattutto nel settore sanitario. In passato ha lavorato anche per aziende che si occupano della fornitura di componenti per il settore automotive e multiutility per la gestione del servizio idrico e dei rifiuti.