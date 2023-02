Sanremo 2023, da Elodie a Giorgia: ecco i romani che canteranno all'Ariston

Tra pochi giorni comincerà la 73esima edizione del Festival di Sanremo, la celebre kermesse sonora diventata ormai una tradizione per il nostro Paese. L'appuntamento è per la serata di martedì 7 febbraio. Quest'anno la Capitale è ben rappresentata tra i concorrenti del Festival: dei 28 artisti che canteranno sul palco dell'Ariston, ben sette saranno quelli provenienti da Roma e provincia. Tra questi Elodie, Giorgia e Ultimo.

Sarà la terza volta per la splendida Elodie, classe 1990. La cantante da piccola ha vissuto nella borgata del Quartaccio, alla periferia nord ovest della Capitale. Dopo il successo ad Amici, Elodie ha partecipato a Sanremo nel 2017 e nel 2020. Nel 2021 è tornata sul palco dell'Ariston come madrina, con un monologo sulla sua vita in periferia. Quest'anno si presenterà con la canzone “Due”.

Sarà invece un deja-vu per la romana Giorgia, cantante nata nel 1971, che ha partecipato ben quattro volte al Festival: nel 1994 ha debuttato nella categoria giovani, nel 1995 ha vinto il Festival con la canzone “Come saprei”, mentre è arrivata terza nel 1996 e seconda nel 2001. Quest'anno, dopo più di due decenni dalla sua ultima partecipazione, gareggerà con il brano “Parole dette male”.

Segue Ultimo, nome d'arte di Niccolò Moriconi, nato nel 1996 a San Basilio, alla periferie est della città. Con quattro album pubblicati all'attivo, Ultimo ha debuttato all'Ariston nel 2018 nella categoria Nuove Proposte, per poi classificarsi secondo all'edizione del 2019. Il brano con cui gareggerà in quest'edizione sarà “Alba”.

Sul palco salirà anche Leonardo “Leo” Gassman, figlio di Alessandro Gassman. Avvicinatosi fin da giovanissimo allo studio della musica, ha partecipato nel 2020 al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, ottenendo il primo posto. Quest'anno porterà sul palco la canzone “Terzo cuore”.

Il “debutto” dei Cugini di Campagna

Una grande sorpresa è la partecipazione della band pop romana de I Cugini di Campagna, fondata dal Silvano Michetti nel 1970 e diventata celebre con il brano “Anima mia” del 1973. Il gruppo parteciperà per la prima volta alla kermesse della città dei fiori, dopo 53 anni di carriera, portando il brano “Lettera 22”. La formazione che si presenterà all'Ariston, oltre alle due colonne portanti Silvano e Ivano Michetti, comprenderà anche Tiziano Leonardi (tastiere) e Nicolino Luciani (tastiere e voce).

Le due artiste dal litorale

Anche la provincia è ben rappresentata. In particolare è dal litorale romano che arriveranno altre due giovani artiste romane che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023.

Da Anzio arriverà Ariete, nome d'arte di Arianna Del Giaccio. Avvicinatasi alla musica fin da quando aveva otto anni, Ariete ha debuttato a X Factor, venendo però eliminata ai bootcamp. La giovane cantante ha all'attivo un album, una raccolta, due EP e parecchi singoli, come solista e in collaborazione. Al Festival di Sanremo porterà la canzone “Mare di guai”.

Da Fiumicino arriverà invece Sara “Mara” Sattei che porterà la canzone “Duemilaminuti”. Classe 1995, ha debuttato nell'edizione 2013 di Amici di Maria De Filippi. Ha all'attivo un album e parecchi singoli, di cui 7 in collaborazione e 7 da solista.

Menzione speciale la merita Marco Mengoni, nato nel 1988 a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Dopo il debutto con la vittoria a X Factor 2009, ha partecipato due volte al Festival di Sanremo nel 2010 e nel 2013. In questa seconda occasione, Mengoni ha vinto con il brano “L'Essenziale”. Il cantante ha 8 album in studio e 4 album live. Marco Mengoni si presenterà al Festival del 2023 con il brano “Due vite”.