Sanremo, cinque artisti romani provano a replicare il successo dei Maneskin

Saranno cinque i cantanti in gara romani che parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo la vittoria conquistata lo scorso anno dai Maneskin, cinque artisti provano a mantenere il primato nella capitale.

Martedì 1 febbraio parte la 72esima edizione del Festival di Sanremo, condotta anche quest'anno da Amadeus. In gara molti artisti già veterani del palco dell'Ariston si esibiranno per tutta la settimana fino alla finale che si terrà sabato 5 febbraio.

Quest'anno, fra le novità, i tre giovani finalisti di Sanremo giovani (che si è tenuto a dicembre) gareggiano insieme ai big. Negli anni tanti artisti romani si sono esibiti sul celebre palco, ottenendo anche la vittoria. Quest'anno, a provare a replicare il successo dei Maneskin(vincitori anche a maggio scorso dell' Eurovision Song Contest), sono 25 artisti di cui 5 romani.

I veterani in gara

Torna sul palco, dopo il successo di "Glicine" (brano della scorsa edizione) la cantante Noemi, romana doc. Quest'anno parteciperà con la canzone dal titolo "Ti amo non lo so dire", un testo che celebra la forza del cambiamento. Per la cantante è la settima partecipazione al festival, ma non ha mai ottenuto il primo posto.

Sette volte anche per Fabrizio Moro che però ha già trionfato al Teatro Ariston ben due volte: nel 2017, fra i giovani, con l'inno contro la mafia "Pensa" e nel 2018, in duetto con Ermal Metal con "Non mi avete fatto niente". Quest'anno il cantante di San Basilio porterà "Sei tu", una dedica d'amore.Altro veterano del festival, che l'anno scorso partecipò come super ospite intrattenendo il pubblico con i cosiddetti "quadri artistici", è Achille Lauro. Nato a Verona ma cresciuto sempre a Roma, il cantante presenterà una canzone rock'n'roll dal titolo "Domenica". L'artista è molto atteso dalla critica, sopratutto per le sue esibizioni.

Ditonellapiaga e Yuman giovani new entry

Grande curiosità anche per Margherita Carducci, in arte "Ditonellapiaga". La 24enne è divenuta nota lo scorso anno per la cover dei Matia Bazar "Per un'ora d'amore". Sul palco sarà affiancata da Donatella Rettore che torna nella città ligure dopo ben 28 anni. Il loro brano, "Chimica", promette una bella energia. Fra gli artisti romani emergenti anche Yuman, finalista a Sanremo 2021. Il 25enne si esibirà quest'anno fra i big con il brano, dalle melodie soul, "Ora e qui".

Non solo artisti, anche ospiti made in Rome

A parlare romano non saranno solo i cantanti, ma anche gli ospiti. Grande attesa per gli attori Raoul Bova e Anna Valle, anche loro nati a Roma.

Inoltre, ad affiancare sul palco Amadeus, saranno anche due amate attrici romane: Ornella Muti e Sabrina Ferilli. Anche quest'anno una parte della capitale si trasferisce a Sanremo.