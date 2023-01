Santori, Lega: “Il Campidoglio rimuova pubblicità tabacco dai mezzi Atac”

Da alcuni giorni a Roma stanno comparendo numerose pubblicità dei dispositivi per scaldare il tabacco. Il capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina Fabrizio Santori non ci sta: “Questo è illegale: il sindaco Gualtieri deve intervenire”.

Così il consigliere Santori in una nota. “La pubblicità dei prodotti del tabacco è vietata in Italia dal 1962 - spiega il consigliere - eppure, da mesi a Roma appare la pubblicità di 'scaldatori' di tabacco', dispositivi di nuova generazione che permettono di aspirare tabacco riscaldato. E non appare soltanto nei centri commerciali e sui cartelloni, ma addirittura sugli autobus Atac e sulle pensiline. Questo è illegale: il sindaco Gualtieri intervenga”.

L'interrogazione

Il consigliere ha presentato un'interrogazione al sindaco affinché intervenga sulla questione. “La Lega - ha detto Santori nella nota - chiede di conoscere le valutazioni dell’amministrazione capitolina in merito alla liceità di tali promozioni sui mezzi e sugli spazi della flotta Atac e sulla cartellonistica privata nel territorio di Roma Capitale. L’amministrazione ci spieghi se considera eticamente corretto finanziare le proprie attività mediante la sponsorizzazione di prodotti indiscutibilmente nocivi per la salute pubblica o se invece, per garantire la salute dei più giovani, soggetti maggiormente influenzabili, non ritenga più opportuno provvedere a rimuovere la pubblicità di tali dispositivi, sostituendoli con sponsor eticamente appropriati”.