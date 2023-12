Satelliti di Elon Musk arrivano a Ostia: sul Litorale scatta la psicosi VIDEO

Una serie di luci in fila, una dietro l’altra, sono apparse nei cieli di Ostia Dal tramonto e fino a verso le 19.30 la seradi Natale e in molti curiosi si sono chiesti cosa fossero. Stelle? Missiili? C'è persino chi ha chiamato il 113 credendo fossero Ufo.

Si trattava di un trenino di satelliti di Starlink, un sistema di costellazione di satelliti lanciati in orbita da Elon Musk, il patron di X e Tesla.

Una cinquantina di luci in fila

La costellazione, una cinquantina di luci ordinatamente in fila, è infatti stata avvistata sopra Ostia quando il buio già calato ha permesso di notarli nitidamente. Decine le segnalazioni, una marea i video postati sui social. Lanciati in orbita il 19 dicembre dal razzo Falcon 9, i satelliti fanno parte del progetto SpaceX targato Elon Musk.

Satelliti spia

I satelliti Elon Musk hanno giocato un ruolo chiave anche nella guerra in Ucraina. Starlink, infatti, ha permesso all’Ucraina di sfuggire ai tentativi russi di imporre un blackout, ma quando l’esercito ucraino ha provato a usare alcuni droni marittimi per distruggere le navi russe ormeggiate in Crimea, ha scoperto che la ricezione era bloccata. Starlink si è rifiutata di estendere la copertura alla Crimea perché, secondo Issacson, Musk voleva scongiurare la terza guerra mondiale. Questa almeno la rivelazione fatta nel libro autobiografico del patron di Tesla.

Perché a Ostia?

La vicinanza con la base di Pratica di Mare è il motivo chiave degli avvistamenti di Starlink. I satelliti luminosi, infatti, operano in prossimità di basi aeree o aree Nato per captare informazioni utili alla divulgazione dei dati. Sicuramente le luci su Ostia hanno fatto scattare la psicosi. Sul sito di Starlink sono ufficializzati tutti i movimenti del satellite.