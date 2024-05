Scacco ai negozi di via del Corso, denunciati 6 attivisti Ultima Generazione

Saranno denunciati i 6 ambientalisti di 'Ultima Generazione' che, questa alle 11, hanno imbrattato con della vernice arancione quattro vetrine di due diversi negozi a via del Corso, nel centro di Roma.

Gli attivisti sono stati bloccati e accompagnati presso la Questura di Roma per gli accertamenti di rito.

A entrare in azione a via del Corso diverse pattuglie del I Gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale. Gli attivisti hanno imbrattato con della vernice arancione quattro vetrine di due diversi negozi. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, identificando i responsabili, insieme al personale della a polizia di stato