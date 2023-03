Scandalo chat piano casa, Fagiano si difende: “Solo una bolla di sapone”

Scandalo per le chat sul piano casa, il leader del movimento per il diritto all'abitare Luca Fagiano si difende: “ La polemica sulla chat è una bolla di sapone: io esprimevo solo suggerimenti e un punto di vista di grande preoccupazione per gli sfratti”.

Queste le parole di Fagiano sulle chat con l'assessore Zevi. “Una chat - ha aggiunto - con sindacati, associazioni, movimenti, tutti interlocutori legittimi. Che ci sia dialogo sociale su un provvedimento così importante non solo non è uno scandalo ma è positivo; è il sale della democrazia che si discuta con le parti sociali".

“Il movimento per il diritto all'abitare è pulito”

Fagiano ha difeso anche il movimento che rappresenta: "Non sono pregiudicato - ha detto - come sono stato additato, sono una persona che ha dedicato una vita alle lotte contro le ingiustizie sociali anche, in certi momenti, pagando un prezzo personale, ma sempre a testa alta e dalla parte giusta del mondo. Il Movimento per il diritto all'abitare è un Movimento pulito, non ci sono interessi né politici, né economici in mezzo e nessuno può sporcare l'immagine mia, del Movimento o il ruolo che il Movimento svolge nella città".

“Il piano casa? Ci sono aspetti positivi ma resta il problema sfratti”

"Nel piano che il sindaco Gualtieri e l'assessore Zevi propongono - ha detto infine Fagiano - ci sono sicuramente degli aspetti positivi, come il fatto che è la prima amministrazione, dopo tanto tempo, che investe sull'edilizia popolare. Si nota uno sforzo per contrastare l'emergenza abitativa. Il tutto intervenendo sul patrimonio esistente, senza sprecare altro suolo. Ciò che mi preoccupa è il problema degli sfratti. Stanno eseguendo sfratti nei confronti di persone che invece meriterebbero una tutella pubblica. Questo mi preoccupa”.