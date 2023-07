Schianto contro il tram, Immobile denuncia il conducente Atac per lesioni

Ciro Immobile punta al cartellino rosso. Non per lui, ma per il conducente del tram Atac con cui ha avuto, lo scorso 16 aprile, un terribile incidente. A dire il vero la prima querela è stata presentata proprio dal legale del tramviere, che due giorni fa aveva denunciato il capitano della Lazio per lesioni stradali. E oggi, lunedì 17 luglio, la risposta del bomber è stata ancora più dura.

"Alla luce del susseguirsi degli eventi dopo l’incidente, per tutelarsi e per tutelare le sue bambine coinvolte nell’incidente, Ciro Immobile mi ha dato mandato affinché depositassi querela per lesioni gravissime sia per lui sia per le due minori. Tutti e tre, ma in particolar modo le due bambine, hanno subito lesioni importanti ai fini della querela, con prognosi del solo pronto soccorso rispettivamente 20 Ciro, 30 e 50 le bambine. È la prima volta, invece, in 15 anni che mi occupo di risarcimento danni, che mi capita di vedere una denuncia per 7 giorni di prognosi al pronto soccorso, quelli del conducente del tram", spiegal'avvocato Erdis Doraci, legale della famiglia di Ciro Immobile, il calciatore coinvolto nell'incidente con feriti avvenuto in piazza delle Cinque Giornate, nel quartiere romano di Prati.