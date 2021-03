Sciopero bancarelle, il ruggito della Raggi: "Liberiamo Roma dai monopoli"

Sciopero bancarelle, Virgnia Raggi tira dritto: Secondo il Campidoglio le licenze vanno messe a bando per aprire il settore alla concorrenza, all'ingresso di giovani imprenditori e liberarlo dal monopolio di alcune famiglie che nella Capitale dispongono, direttamente o tramite prestanome, di 'pacchetti' di licenze, come accertato da diverse inchieste giudiziarie.

Nei giorni scorsi il Campidoglio ha notificato alle associazioni di categoria l'annullamento in autotutela della procedura per il rinnovo delle concessioni dell'esercizio del commercio su area pubblica, da qui sono partite le prime proteste. Nel corso di un'Assemblea Capitolina straordinaria sul tema la Raggi ha ribadito: "Da decenni il commercio su area pubblica è feudo indiscusso di pochi, i soliti noti. E soprattutto è inaccessibile per chi vuole intraprendere questa attività. Puntualmente l'Autorità si è pronunciata: si tratta di norme illegittime, che vanno disapplicate. L'Antitrust sostiene il dovere di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti in contrasto con le regole sulla concorrenza applicabili alle imprese".