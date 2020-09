Sciopero bus, metro, scuola e bombe d'acqua: a Roma sarà un venerdì nero

Sciopero dei bus, della metro, dei tram ma anche della scuola più l'incognita bombe d'acqua a condire il tutto: a Roma, quello del 25 settembre 2020, sarà un venerdì nero.

Gli autisti ed i lavoratori di Atac, Roma Tpl e Cotral protesteranno contro le misure che alzano la capienza dei mezzi pubblici all’80%. Sono quindi a rischio autobus, tram, metro, ferrovie urbane (Roma-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido). Previste riduzioni e cancellazioni di corse anche per i pullman che portano da un Comune all'altro.

Lo sciopero durerà 24 ore ma saranno garantite le consuete fasce di garanzia per chi usa i mezzi pubblici per recarsi a lavoro: non dovrebbe avere disagi chi si sposterà con bus o metro da inizio servizio fino alle 10, e dalle 17 alle 20.

A quello del trasporto pubblico si aggiunge lo sciopero della scuola, con gli studenti che scenderanno in piazza per la mancanza dei banchi monoposto e dei docenti. Ci saranno gli Studenti Medi, i collettivi autorganizzati ed il il Coordinamento Smash. Gli studenti partiranno in gruppo dalle loro scuole con destinazione piazza Montecitorio.