Sciopero dei trasporti, a Roma un 8 marzo con autobus e metro a singhiozzo

In corso lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico a Roma. Lo sciopero riguarda Atac, Cotral e Tpl.

Martedì 8 marzo è in corso lo sciopero di 24 ore dei trasporti indetto dai sindacati per protestare contro il precariato femminile. Nel corso della mattinata risulta al momento regolare la circolazione della metro A e della metro C. Si registrano ritardi, invece, sulla linea B e sulla B1.

Interruzioni sulle ferrovie regionali

Per quanto riguarda invece le ferrovie regionali risulta regolare la Roma-Lido, mentre è stato modificato il servizio sulla Roma-Viterbo e risulta momentaneamente interrotta la Termini-Centocelle.

Riduzioni di corse di autobus e tram

Diversa la situazione su autobus e tram dove si registrano riduzioni e sospensioni delle corse, secondo quanto comunica Roma servizi per la mobilità.