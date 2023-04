Sciopero della Cotral: il 2 maggio a rischio la Roma Lido e la Roma Nord

Il 2 maggio annunciato uno sciopero della Cotral. Le corse delle ferrovia Roma Lido e Roma Nord potrebbero essere a rischio. A promuovere lo sciopero è stata l'organizzazione sindacale Confail Faisa.

Lo sciopero durerà 4 ore, a partire dalle 8,30 e fino alle 12,30. Il servizio è garantito fino alle 8,30 e dalle 12,30. Allo scorso sciopero del 28 aprile l'adesione è stata solo del 4,5%.

Le richieste

Lo sciopero è stato indetto per chiedere iniziative per aiutare i dipendenti, visto l'aumento dei costi della vita. E poi c'è la richiesta di interventi in materia di sicurezza, orario, organizzazione del lavoro e altre tematiche che richiedono azioni urgenti.