Sciopero della Cotral il 7 luglio. Il 30 giugno la Metromare chiude alle 20

Venerdì 7 luglio ci sarà lo sciopero della Cotral: blocco dei bus e delle linee Roma Lido e Roma Nord non garantiranno il servizio tra le 8,30 e le 17. Prima di questo sciopero, venerdì 30 giugno la Roma Lido chiuderà alle 20 per permettere i lavori sulla stazione di Acilia Sud.

Lo sciopero del 7 luglio è stato indetto dalla sigla Confail Faisa. Per 24 ore i lavoratori della Cotral si asterranno dal lavoro. Il servizio dei bus, della Roma Lido e della Roma Nord sarà comunque garantito dall'inizio alle 8,30 e nelle ore del rientro dal lavoro, cioè dalle 17 alle 20. Lo sciopero è stato indetto per contestare l'assenza di contenuti essenziali per la categoria, anche in vista dell'aumento del costo della vita, e per richiedere una migliore organizzazione del lavoro e della sicurezza.

La chiusura anticipata del 30 giugno

La Roma Lido venerdì 30 giugno chiuderà anticipatamente alle 20 per permettere i lavori presso la stazione Acilia Sud. Il giorno dopo il servizio riprenderà alle ore 9. Il servizio sarà assicurato mediante delle navette sostitutive.

La stazione, situata tra quelle di Ostia Antica e Acilia, dovrebbe essere completata entro il 2024. Il primo finanziamento fu stanziato nel 2007 e prevedeva anche la ristrutturazione della stazione di Tor di Valle. I lavori furono aggiudicati nel 2013, ma si interruppero nel 2017. Solo a settembre 2022 sono ripresi.