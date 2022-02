Sciopero tir mette a rischio la filiera alimentare. A Roma non arrivano merci

Lo sciopero degli autotrasportatori blocca la distribuzione di prodotti alimentari in tutto il paese. L'allarme lanciato dal Centro Agroalimentare Roma: "Gli italiani avranno solo i prodotti in arrivo dalla Spagna".

Nessun prodotto agroalimentare proveniente dalla Sicilia e dalla Puglia, regioni di riferimento per il settore agroalimentare, è arrivato oggi al Centro Agroalimentare di Roma, il più grande Mercato d'Italia. Il Direttore Generale Massimo Pallottini lancia l'allarme: "Gli italiani avranno a disposizione solo i prodotti in arrivo dalla Spagna". I prodotti, come sottolineato, "non sono però sufficienti a soddisfare l'intera domanda".

Incremento dei costi

L'allarme non riguarda solo la carenza dei prodotti made in Italy, ma anche il conseguente aumento dei costi. Il Direttore del Centro Agroalimentare ha infatti aggiunto: "Il preoccupante scenario che si sta delineando a causa dello sciopero degli autotrasportatori e del conseguente blocco della circolazione dei tir, già nelle prossime ore rischia di paralizzare l'intero comparto agroalimentare italiano, oltre a portare un aumento dei costi".

A rischio l'intera filiera

"Abbiamo disponibilità di prodotti locali, la cui distribuzione non è stata impattata dallo sciopero", commenta Fabio Massimo Pallottini, Direttore Generale del Centro Agroalimentare Roma, "la situazione che abbiamo davanti rischia di far saltare le logiche dell'intera filiera agroalimentare. Gli agricoltori dovranno continuare a raccogliere i prodotti nei prossimi giorni, anche se non riusciranno a distribuirli. Allo stesso tempo la merce già raccolta e rimasta bloccata per lo sciopero, sarà destinata solamente ai mercati vicini e non alla GDO".