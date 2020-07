Scippa anziana e rischia il linciaggio: ladro inseguito e fermato dai passanti

Scippa una catenina d’oro dal collo di un’anziana ma, mentre tenta la fuga, rischia il linciaggio da parte dei testimoni: il ladro viene inseguito e fermato dai passanti che lo consegnano ai carabinieri.

Il ladro ha avvicinato la 76enne anni che stava camminando in via Alberto Pollio, zona Casal bertone, e le ha strappato la catena d’oro dal collo. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che sono corsi in suo aiuto e, a quel punto, lo scippatore, un 25enne, pregiudicato della provincia di Viterbo ha cercato di far perdere le proprie tracce.

Ne è nato un inseguimento, terminato dopo pochi metri, quando lo scippatore è stato raggiunto dai coraggiosi cittadini che hanno assistito alla scena e dopo averlo bloccato lo hanno consegnato ai Carabinieri della Stazione di Roma Casal Bertone intervenuti.

La collana d’oro è stata recuperata e restituita alla proprietaria, mentre il 25enne è stato arrestato e accompagnato in caserma in attesa del rito direttissimo, dovrà difendersi dall’accusa di furto con strappo.