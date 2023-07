Scompare nel lago di Bracciano: ritrovato il corpo del 19enne disperso

È stato ritrovato il corpo del 19enne che scomparso nelle acque del lago di Bracciano. Dopo giorni di ricerche, il giovane è riemerso senza vita a circa 300 metri dalla riva davanti ad Anguillara Sabazia.

L'incidente è avvenuto il pomeriggio dello scorso 29 giugno scorso. Il ragazzo stava facendo un giro in acqua con il pedalò quando per gioco, come hanno riferito i familiari presenti, si è tuffato. Dopo alcuni minuti il 19enne, originario delle Isole Mauritius, è sparito sott'acqua senza più riemergere. Subito i familiari hanno chiamato i soccorsi: sul posto sono arrivati Carabinieri e Vigili del Fuoco per cercare il ragazzo. Le ricerche sono proseguite per giorni, senza esito.

Il ritrovamento

Nella mattinata del 3 luglio un corpo è emerso a circa 300 metri dalla riva. Il Nucleo Sommozzatori è subito entrato in azione per recuperarlo. Il corpo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che valuterà se disporre o meno l'autopsia per stabilire l'effettiva causa della morte