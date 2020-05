Scontro fra treno e mezzo di manutenzione a Tuscolana: feriti in codice rosso

Scontro fra un treno regionale ed un mezzo della manutenzione che si trovava sui binari all’altezza della stazione Tuscolana, in direzione Ostiense: diversi passeggeri contusi più due operai trasportati in codice rosso all'ospedale San Giovanni a causa dei vari traumi riportati.

Altre ambulanze del 118 si stanno recando sul posto per la richiesta di assistenza alle persone rimaste contuse nell'incidente: i due operai non sono in pericolo di vita mentre i due macchinisti del treno sono stati trasportati rispettivamente all’ospedale San Camillo e all’ospedale Umberto I in codice verde. Sul posto i poliziotti della Polfer.

Al momento dell'impatto a bordo del treno erano presenti circa trenta passeggeri che sono stati portati a piedi in stazione, distante circa 100 metri.