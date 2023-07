Vanno in vacanza in Sardegna e muoiono in un incidente: dramma per 2 ciociare

Sono due turiste della provincia di Frosinone le due vittime dello scontro frontale avvenuto nella notte in Sardegna, poco prima delle 22.30, sull'Orientale sarda, la strada statale 125, nel territorio di Palau.

Il dramma a Palau

Le due donne, in vacanza nella zona di Porto Rotondo, viaggiavano su un'auto noleggio, una Lancia Y, insieme a un'altra amica, rimasta ferita e ricoverata all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dov'è stata dichiarata fuori pericolo. Alla guida c'era la più giovane, 59 anni. Accanto a lei sedeva l'altra vittima, 77 anni. Le loro generalità non sono state ancora rese note. L'altra auto, una Toyota, era condotta da un ventenne della zona, anch'egli trasportato ieri in ospedale dal 118: non rischia la vita.

Auto distrutte

Le due macchine, andate completamente distrutte, si sono scontrate poco prima delle 22.30 sulla strada che collega Palau ad Arzachena, in un tratto stretto e non illuminato. Per estrarre i quattro dall'abitacolo devastato delle due auto, una delle quali è finita sopra il guardrail, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del Reparto territoriale di Olbia. Le responsabilità non sono ancora chiare, ma è certo un salto di corsia di uno dei conducenti.