Scontro tra 2 tir sulla A1: autostrada chiusa tra Orte e diramazione Roma Nord

Due tir si sono scontrati a grande velocità sull'Autostrada del Sole: uno dei due mezzi si è rovesciato spargendo il carico sulla carreggiata. È stato chiuso il tratto compreso tra Orte e la diramazione per Roma Nord, in direzione Roma.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 7,15, al chilometro 525 dell'A1 in direzione Roma, cioè poco prima della diramazione per Roma Nord. I due mezzi pesanti si sono scontrati a grande velocità e uno dei due si è rovesciato spargendo il carico sulla carreggiata e invadendo anche la carreggiata in direzione Firenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i sanitari, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Conseguenze per il traffico

Per permettere la rimozione dei mezzi, il soccorso degli autisti e il ripristino delle carreggiate, è stato chiuso il traffico nel tratto compreso tra Orte e l'uscita per la diramazione verso Roma Nord. Nel tratto chiuso il traffico è bloccato, con 6 km di coda in direzione Roma. Il traffico in direzione Firenza viaggia invece su una sola corsia, con 3 km di coda. Autrostrade per l'Italia consiglia a coloro che si dirigono verso Roma, venendo da Firenze, di uscire dall'autostrada e di dirigersi verso Viterbo prendendo la SS2bis Cassia per poi rientrare in A1 all'altezza di Roma Nord.