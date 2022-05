Scontro tra auto e monopattino a Tor di Quinto. Muore un ragazzo di 24 anni

Terribile incidente a Tor di Quinto, a nord di Roma. Domenica sera un ragazzo di 24 anni ha perso la vita dopo che il monopattino su cui viaggiava è stato centrato in pieno da un'auto all'altezza del civico 119 a viale Tor di Quinto.

Il conducente della Dacia Sandero è stato condotto all'ospedale Sant'Andrea in stato di shock, mentre il giovane è morto sul colpo. Per l'automobilista sono stati richiesti esami tossicologici di rito. Sul posto le pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia locale di Roma Capitale. Al momento sono in corso indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Entrambi i mezzi sono stati poi posti sotto sequestro.