Scontro tra Suv e Smart: muore un bimbo di 5 anni. Gravi la sorella e la madre

Grave incidente a Casal Palocco: un bimbo di 5 anni è morto nello scontro frontale tra un suv e una smart. La madre e la sorellina di 4 anni sono gravi.

L'incidente è avvenuto tra via Macchia di Saponara e Via Archelao di Mileto. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Le due auto, una smart forfour e un suv Lamborghini, si sono urtate violentamente. Il piccolo, che viaggiava con la madre e la sorellina a bordo della smart, è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale Grassi di Ostia. Le ferite erano troppo gravi e il bambino non ce l'ha fatta. Ferite gravemente anche la mamma 29enne e la sorellina, che sono state trasportate all'ospedale Sant'Eugenio.

Alla guida del suv c'era un ragazzo 20 anni con altri quattro ragazzi e una ragazza. Per accertamenti sono stati trasportati in vari ospedali. Le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto la Polizia Locale del Gruppo Mare per ricostruire l'effettiva dinamica dei fatti.

L'incidente a Grottaferrata

Nelle stesse ore a Grottaferrata si è verificato un altro incidente che fortunatamente non ha provocate vittime. Per cause ancora da accertare un tir ha preso una via in contromano colpendo sei vetture. Sei persone sono rimaste ferite. Due di queste sono state estratte vive e ferite dalle lamiere e sono state portate in ospedale in codice rosso.