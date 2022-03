Scontro tra ultras a Roma, tifosi del Vitesse aggrediti dai giallorossi al pub

Scontri tra ultras al centro di Roma dove questa notte alcuni tifosi del Vitesse hanno subito un agguato da alcuni giallorossi.

Un gruppo di tifosi della Roma ha aggredito in un noto pub del Centro- vicino al Colosseo- alcuni tifosi del Vitesse arrivati nella Capitale per la partita di questa sera di Conference League. All'interno del locale sono volate sedie e tavoli fino all'arrivo dei poliziotti della Digos che hanno fermato quattro persone che saranno denunciati per violenza privata. Nei loro confronti sicuramente verrà adottato il Daspo da parte del Questore. Al vaglio le immagini di video sorveglianza e della Polizia Scientifica per individuare altri responsabili dell'aggressione.

In serata la partita Roma vs Vitesse

L'intervento rientra nei servizi specifici predisposti dalla Questura, in vista dell'incontro di calcio tra Roma e Vitesse, previsto per questa sera allo stadio Olimpico, in tutti i luoghi prevedibilmente frequentati dai tifosi olandesi.