Scontro tra un camion e un furgone: ferite gravi per una bimba di 6 anni

Violento incidente: scontro frontale tra un camion e un furgone. A bordo del furgone c'è una bimba di 6 anni che ha riportato gravi ferite.

È successo in via Arno a Pomezia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno estratto dalle lamiere la piccola e l'hanno poi trasportata in eliambulanza fino all'ospedale Bambino Gesù di Roma.