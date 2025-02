Roma, scuola caos: l'assessore Pratelli perde le staffe coi sindacati, insulti e grida

Doveva essere una riunione di riconciliazione tra l'assessorato alla Scuola di Claudia Pratelli le organizzazioni sindacali dopo 7 mesi di “rottura” dei rapporti sindacali, è diventata una bagarre senza precedenti. Con parole grosse e telefoni cellulari lanciati in aria.

E' la sera del 19 febbraio in via Capitan Bavastro

Accade il 19 febbraio scorso nella sede del Dipartimento Scuola di via Capitan Bavastro 94 all'Ostiense. Al tavolo sindacale per sbloccare la rottura delle relazioni sindacali perdurante da 7 mesi, il capo di Gabinetto del sindaco aveva convocato, oltre all'assessore Claudia Pratelli, la Direttrice dei servizi Educativi e scolastici, Teresa Canali, il neo dirigente Antonio Lanza e i rappresentanti di Cgil, Cisl,Cis, Uil e le Rsa di Roma Capitale.

L'assessore indicato come "soggetto non affidabile"

E qui il racconto della gola profonda si fa appassionante. Secondo la ricostruzione di uno dei presenti ufficialmente alla riunione, la Pratelli avrebbe preso la parola e stigmatizzando l'assenza di rapporti sindacali. A quel punto uno dei sindacalisti la l'avrebbe interrotta per ricordare all'assessore che gli stessi sindacati 7 mesi fa avevano messo nero su bianco la rottura dei rapporti definendo l'assessore “soggetto non affidabile” e chiedendo esplicitamente che tutte le riunioni si tenessero alla presenza dell'assessore al Personale e non più in via Capitan Bavastro ma negli uffici di via del Tempio di Giove.

Il racconto: "C'era Albino Ruberti..."

Racconta il sindacalista: “Poiché alla riunione era presente il Capo di Gabinetto del sindaco, Albino Ruberti come delegato del sindaco, la riunione era più che qualificata e che quindi si poteva procedere. Pariti cielo, l'assessore è saltato su tutte le furie sino a definire il comportamento del sindacato, “un attacco politico al mio assessorato”, quindi ha superato il livello del glamour, pronunciando la frase “mi sono rotta il.....” ed è uscita dalla stanza”.

Il gossip oltre la notizia

Il resto è gossip senza possibilità di verifica ma c'è chi narra di aver visto cellulari lanciati in aria, ancora parole grosse e porte dei bagni prese a calci, tanto da insospettire la vigilanza che è dovuta intervenire richiamata dai rumori.

Chi c'era al tavolo

L'ordine del giorno era “tavolo settore educativo e scolastico, assunzioni e governance e regolamento sostituzioni”. Erano presenti: per la Cgil, Marco D'Emilia, per la Cisl Giancarlo Cosentino, per la Uil Mirko Anconetani e e Francesco Croce e le Rsu.

Claudia Pratelli: "Solo dialettica più accesa"

E la Pratelli? Già sindacalista Cgil, smentisce sorridendo: “E' stata una riunione sindacale con momenti di dialettica più accesa, ma la notizia è che c'è un lavoro in corso con prossimi appuntamenti in calendario”.