Scuola guida alla moglie: investe mamma e passeggino. Era senza assicurazione

Paura a Fiumicino. Una donna ha investito una mamma con un passeggino mentre prendeva lezioni di scuola guida dal marito. L'incidente è avvenuto domenica sera, intorno le 19, quando la donna al volante e il marito, rispettivamente di 33 e 44 anni, hanno investito una 36enne moldava insieme alla figlia di due anni.

Sul posto sono arrivati gli agenti del locale commissariato che hanno constatato come la donna, cittadina del Bangladesh, non avesse né patente, né foglio rosa. Ma soprattutto che la macchina era senza assicurazione. La Polizia ha così proceduto nei confronti della 33enne per aver provocato l'incindente e per guida senza patente. La madre è rimasta illesa, mentre la piccola, di due anni, è stata trasportata all'ospedale Bambino Gesù di Palidoro per alcune escoriazioni al volto e a un braccio.