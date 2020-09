Scuola, "Niente minigonne sennò ai prof cade l'occhio": rivolta al Socrate

“Ai professori cade l'occhio, non venite in minigonna a scuola”: scoppia la rivolta delle studentesse al liceo Socrate alla Garbatella dopo che la vicepreside dell'istituto ha invitato le alunne a non presentarsi in classe con le gambe troppo scoperte così da non aizzare le “fantasie” dei docenti maschi.

La frase, secondo quanto riportato da alcuni studenti, sarebbe stata pronunciata il primo giorno di scuola che sarebbe cominciato con gli studenti seduti sulle sedie ma senza banchi durante le lezioni, per consentire di mantenere il distanziamento secondo le disposizioni Covid, in attesa dell'arrivo di quelli monoposto. Nell'istituto è partita così la ribellione con alcune studentesse sono arrivate con mascherina e gonna diffondendo il loro messaggio su un cartellone: “Non è colpa nostra se gli cade l'occhio!”.

Il ministero dell'Istruzione, tramite l'Ufficio scolastico regionale del Lazio, ha chiesto un approfondimento per appurare se ci sia stato un invito da parte della vicepreside alle studentesse a non indossare abiti troppo corti. Secondo quanto viene riferito, la scuola dovrà fornire una relazione alla ministra Lucia Azzolina per spiegare la dinamica dei fatti.