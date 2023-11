Scuola, occupato il Leonardo da Vinci: "Diciamo no alle classe sparpagliate"

È stato occupato dagli studenti l'istituto tecnico Leonardo Da Vinci di via Cavour a Roma in segno di protesta contro l'ipotesi che "la maggior parte delle nostre classi venga sparpagliata in altre parti della città per fare spazio agli uffici dell'Ufficio Scolastico Regionale, creando enormi disagi a noi studenti e al resto del personale scolastico", spiega uno dei rappresentanti degli studenti, Filippo Rogai.

"Abbiamo deciso di dare un segnale forte alle istituzioni. Anni fa, quando la nostra scuola si trovava con pochissime iscrizioni, erano stati presi degli accordi. Ma oggi quegli accordi non possono più essere mantenuti perché la situazione è cambiata: è necessaria una rimodulazione. La scuola sta crescendo di anno in anno, con un numero sempre crescente di iscritti. Qui al Leonardo da Vinci, istituto di eccellenza, arrivano ragazze e ragazzi da tutta Roma sia la mattina sia la sera con le lezioni per gli studenti lavoratori. È una scuola preziosa, una delle poche che resiste nel centro storico".