Scuola, una finestra si stacca e ferisce un alunno. Studenti in protesta

Una finestra è caduta addosso a uno studente ferendolo all'interno dell'istituto Da Vinci. I militanti di Azione studentesca hanno protestato oggi davanti all'edificio scolastico: "Vogliamo risposte dal ministro Bianchi".

Lunedì 7 febbraio una finestra si è scardinata ed è caduta addosso a uno studente, senza che vi fosse stata fatta alcuna forzatura, ferendolo. Stamattina gli esponenti di Azione studentesca di Roma hanno manifestato fuori dall'istituto: "Un evento del genere non può essere considerato un incidente qualsiasi, anzi è la manifestazione delle condizioni in cui versano gli edifici scolastici".

Azione studentesca: "Il ministro Bianchi inizi a pensare allo stato degli edifici scolastici"

Andrea Catalini, responsabile di Azione studentesca di Roma, ha dichiarato: "Mentre il ministro Bianchi e il governo sulla scuola producono solo norme anti-covid, ritrovandosi pienamente impegnati in una perenne emergenza di quarantene e dad, dimenticano totalmente la basilare e indispensabile sicurezza per gli studenti. Ciò è dimostrato da questa tragedia sfiorata che avviene a pochi giorni da quella avvenuta in provincia di Udine durante un percorso di avviamento al lavoro".

Azione studentesca: "Vogliamo azioni immediate da parte del Ministro"

Catalini ha concluso: "Azione studentesca Roma ha manifestato davanti l'Istituto Da Vinci perché pretende risposte e azioni immediate da parte del ministro Bianchi.Oggi come sempre siamo nelle scuole e nelle strade al fianco degli studenti".