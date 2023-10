Sedicenne aggredita e violentata da un marocchino di 25 anni: choc a Roma

Una 16enne è stata aggredita e violentata in un parco pubblico a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Per questo, lo scorso 30 settembre gli investigatori del commissariato distaccato di Tivoli, sotto la direzione dei magistrati della procura che trattano i procedimenti a tutela delle donne, hanno eseguito nei confronti di un uomo di 25 anni, H.A., del Marocco, la misura cautelare della custodia in carcere, con l’accusa di violenza sessuale.

I fatti

I fatti risalgono alla fine del mese di agosto, nella frazione di Villalba, nel comune di Guidonia Montecelio. La minorenne aveva conosciuto il ragazzo qualche mese prima, e dopo aver fatto amicizia e aver scambiato qualche messaggio con lui sui social, i due si erano dati appuntamento in un bar una sera di fine agosto. Successivamente, i due avevano fatto una passeggiata per poi andare in un parco pubblico dove si erano seduti su una panchina, chiacchierando tranquillamente. Improvvisamente è scattata la violenza del 25enne. La ragazza è riuscita, tuttavia, a divincolarsi e, terrorizzata e in lacrime, è riuscita ad allontanarsi, minacciata dall’uomo di non raccontare a nessuno l'accaduto.Dopo essersi confidata con una cugina e una sua amica la vittima ha trovato la forza di raccontare quanto accaduto ai suoi genitori che hanno immediatamente denunciato i fatti agli agenti del commissariato. Immediatamente è scattata l'attività prevista in questi casi, con audizione protetta autorizzata dal Pubblico ministero, durante la quale la ragazza ha riferito e sporto denuncia.

Dichiarazioni circoscritte

Le dichiarazioni rese dalla vittima sono state chiare e circoscritte, le testimonianze assolutamente sovrapponibili al suo racconto e le fonti di prova acquisite durante l'attività d'indagine, hanno consentito al Pm della procura di Tivoli, che ha costantemente diretto le indagini, di chiedere e ottenere dal Giudice per le indagini preliminari l'applicazione della misura cautelare personale nei suoi confronti.

Ricercato e arrestato

Dopo un'assidua attività di ricerca, il 25enne è stato rintracciato nel quartiere di Villalba, arrestato e portato nella casa circondariale competente.