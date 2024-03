Selvaggia Lucarelli contro la Abbagnato: "Sorride nell'uccidere i sogni"

Selvaggia Lucarelli attacca pesantemene Eleonora Abbagnato per il docufilm che andrà in onda venerdì 29 marzo su Rai Tre. Un attacco duro che prende spunto proprio dal docufilm: "Vedere l'ex maestra di danza Eleonora Abbagnato che ride nell'aver stroncato i sogni delle bambine è agghiacciante".

Parole postate su X che hanno subifato fatto il giro del web.

Il post

"Mi dispiace molto ascoltare queste parole della ex maestra di danza di Eleonora Abbagnato - scrive la Lucarelli su X - Ascoltare frasi e espressioni come “manipolava”, “straordinaria”, “era il terrore delle altre bambine”, vederla sorridere mentre racconta come uccidesse i sogni delle altre piccole danzatrici dicendo loro che erano inadatte alla danza, è ripeto, sconcertante. Gli adulti dovrebbero aiutare i bambini a riconoscere atteggiamenti vessatori e parlare pubblicamente dell’importanza di non metterli mai in atto soprattutto in settori altamente competitivi come la danza classica, la ginnastica artistica e così via".

Attacco durissimo

"Questi comportamenti - continua a Lucarelli - uniti a pressioni psicologiche importanti e a sacrifici fisici, possono lasciare strascichi molto seri anche in età adulta. Inoltre, scomodare la parola “boss” non fa un favore neppure a Abbagnato, che si è lamentata spesso del fatto che a Parigi le madri di altre ragazzine la chiamassero “petit mafieuse”. Io non so come si sia comportata questa maestra ai tempi, so solo che questa è stata un’occasione persa per celebrare una stella della danza senza finire per minimizzare quelle angherie che in un sistema competitivo, quando gli adulti e i bambini sono completamente imbevuti di quella mentalità, possono fare molto male".

Il docufilm

"Eleonora Abbagnato una stella che danza" è il titolo del docufilm diretto da Irish Braschi e prodotto da Matteo Levi. Un tributo alla straordinaria carriera della ballerina palermitana diventata étoile dell’Opéra di Parigi nel 2013 attraverso il racconto del suo ultimo spettacolo. Eleonora Abbagnato ha detto addio alle scene il 30 giugno 2021 all’età di 42 anni. Da maggio 2015, la Abbagnato, è direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma e dal 2022 dirige ad interim la scuola di ballo.