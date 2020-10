Selvaggia Roma positiva al Covid: niente Gf Vip. “Ha una carica virale bassa”

Selvaggia Roma è positiva al Coronavirus: è lei la “colpevole” del mancato ingresso nel Grande Fratello Vip di Stefano Bettarini e Giulia Salemi, entrambi venuti a contatto con lei proprio durante i test prima dell'entrata dei tre nella casa più famosa di Canale 5.

“Tristemente reality”, commenta Giulio Borgognoni, manager di Selvaggia Roma, in risposta a chi gli domanda un pensiero sulle polemiche dell’ultim’ora sulla sua assistita.

“Selvaggia – continua Giulio Borgognoni – ha sicuramente sbagliato nel dichiarare alla giornalista dell’AdnKronos di ‘scoppiare di salute’, ma quest’errore va annoverato come un peccato veniale di una ragazza giovane che si è vista sfumare, almeno per ora, l’opportunità dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia proprio quando era a pochi passi dalla porta; si è immediatamente scusata con tutti per quelle dichiarazioni non veritiere rilasciate, fra l’altro, in un momento di profonda delusione - io stesso le avevo raccomandato la più assoluta riservatezza - e ha dimostrato profondo senso di responsabilità nel voler chiarire fermamente di non aver avuto contatti con nessuno degli altri concorrenti che avrebbero dovuto entrare nella casa. È risultata positiva al Covid, mi riferiscono con una carica virale molto bassa, e ora siamo in attesa della possibilità di ripetere i tamponi nella speranza che si sia negativizzata in modo da poter riprendere ogni discorso lasciato in sospeso. Quanto ai vari personaggi o presunti tali che in questi giorni si sono affannati sui social ad augurarle la morte per Covid mi limito a dire che tanto cattivo gusto dovrebbe far passare l’appetito anche a gente ‘affamata’ come loro”.