Semina il panico a San Lorenzo e colpisce auto carabinieri. Arrestato ghanese

Rompe i finestrini a 23 automobili e poi lancia un palo contro quella dei carabinieri: arrestato ghanese. L'uomo, questa mattina, aveva danneggiato varie auto in sosta, in zona San Lorenzo, prima di essere stato disarmato dai militari.

Un'auto di pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo, in transito su via di Porta San Lorenzo, a Roma, è stata colpita questa mattina sul parabrezza, con un palo della segnaletica stradale, da un uomo del Ghana che aveva già danneggiato 23 auto in sosta, come testimoniano le foto scattate e pubblicate dal Comitato di quartiere di San Lorenzo.

Ghanese disarmato e bloccato dai carabinieri

I xarabinieri hanno arrestato la marcia, lo hanno disarmato e bloccato. Un Carabiniere è rimasto contuso. L'uomo è stato portato via dai carabinieri che hanno dovuto richiedere l’intervento del 118 per contenerne lo stato di agitazione. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di danneggiamento aggravato, violenza e resistenza ad un pubblico ufficiale.