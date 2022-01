Senza Green Pass e biglietto, 47enne si barrica in bagno sul treno: denunciato

Si chiude nel bagno del treno per sfuggire al controllo del Green Pass: 47enne senza biglietto e certificazione verde denunciato dai Carabinieri.

Ieri sera l'uomo, sprovvisto di Green Pass e di biglietto, si è nascosto nel bagno di un treno regionale diretto a Scauri per evitare i controlli. Un addetto alla sicurezza della stazione Termini, accortosi dell'uomo, ha fatto la segnalazione ai Carabinieri che sono immediatamente intervenuti.

Si barrica sul treno per sfuggire ai controlli

L'uomo, a quel punto, si è barricato all'interno del bagno per diversi minuti. Gli agenti sono riusciti a far uscire l'uomo, un 47enne che non era in possesso di certificazione verde e di biglietto, denunciandolo per interruzione del pubblico servizio.

Intensificati i controlli al Green Pass

Gli agenti hanno intensificato, in questi giorni, i controlli al Green Pass nei confronti di commercianti e fruitori di locali e servizi a Roma e provincia.

Nella zona Eur sono stati controllate 145 persone e 12 esercizi commerciali elevando sanzioni amministrative per un importo di 1200 euro.

Controlli al certificato verde alle attività commerciali in provincia

A Tivoli, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito verifiche presso il capolinea dei bus in arrivo dalla Capitale e lungo le vie commerciali, controllando 140 persone, 12 delle quali sanzionate per mancato possesso del green Pass e 11 per il mancato utilizzo della mascherina Ffp2.

I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno invece controllato complessivamente 54 persone e 16 esercizi commerciali. Il titolare di un esercizio commerciale è stato sanzionato per aver permesso ad un dipendente, anche lui sanzionato, di svolgere la propria attività lavorativa senza essere in possesso del green pass.