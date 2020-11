Senza mascherina a via del Corso, nello zaino 1 kg di droga: denunciati

Fermati perché passeggiavano senza mascherina a via del Corso, in pieno Centro di Roma, due uomini sono stati trovati in possesso di circa 1 chilo e 300 grammi di droga.

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale avevano invitato i due - uno di nazionalità francese di 42 anni, l'altro della Guinea di 21 anni, in stato di visibile alterazione - a utilizzare correttamente la mascherina sul volto, come previsto dalle norme anti contagio da Covid.

Accompagnati al Comando Generale di Via della Consolazione per gli accertamenti, i due sono stati trovati in possesso di un consistente quantitativo di droga, posta sotto sequestro.

Entrambi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti e rifiuto di declinare le generalità.