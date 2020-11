Senza mascherina in strada e aggredisce gli agenti in borghese: arrestato

Oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, rifiuto di dichiarare le proprie generalità. Sono i reati contestati dalla Polizia di Stato ad un 27enne romano, arrestato dopo aver aggredito gli agenti di polizia in borghese che lo avevano invitato ad indossare la mascherina.

È accaduto a Fiumicino, in via di Torre Clementina, dove il giovane passeggiava in compagnia di un amico. Quando gli agenti in borghese impegnati nei servizi di controllo anti Covid, dopo essersi qualificati, lo hanno invitato ad usare il dispositivo di protezione individuale, il 27enne ha risposto polemicamente, spalleggiato dall'amico, ed ha rifiutato di farsi identificare. A quel punto i poliziotti hanno telefonicamente chiesto l'intervento dei colleghi in divisa ma, quando questi sono arrivati, M.B., queste le iniziali dell'arrestato, ha dato in escandescenze scagliandosi contro di loro ed esortando i passanti a filmare la scena per documentare quello che, a suo dire, era un abuso di potere nei suoi confronti.

Mentre il suo amico forniva i documenti ad un poliziotto, M.B. ha cercato di fuggire spintonando gli agenti e facendone cadere a terra uno, successivamente medicato al pronto soccorso e dichiarato guaribile in 3 giorni.