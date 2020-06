Roma

Domenica, 7 giugno 2020 - 16:20:00 Senza patente da 11 anni guidava un'auto non assicurata: denunciato L'uomo, un 51enne, fermato dai Carabinieri in zona Aurelio e denunciato a piede libero per guida senza patente

Senza patente da 11 anni guidava un'auto non assicurata: l'uomo, un cittadino peruviano di 51 anni incensurato, è stato pizzicato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma nella serata di sabato in zona Aurelio. Il 51enne si trovava alla guida della propria autovettura, sprovvista di copertura assicurativa obbligatoria, e con patente revocata da 11 anni. L’uomo è stato controllato in via di Villa Troili e denunciato a piede libero con l’accusa di guida senza patente. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.