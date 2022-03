Sergio Pirozzi lascia Meloni per Salvini. Il rumors che fa tremare FdI

Il rumors è clamoroso e da due giorni agita i corridoi del Consiglio regionale del Lazio: Sergio Pirozzi, l'ex sindaco eroe di Amatrice, lo “scarpone” che ha corso con la sua lista a presidente del Lazio, sarebbe in procinto di lasciare il gruppo di Fratelli d'Italia nel quale era confluito dopo le elezioni del 2018.

E sempre i “bene informati” di via della Pisana sostengono che Pirozzi sembrerebbe orientato a rimanere “ a destra”, passando al gruppo della Lega. Un “ciao ciao” a Giorgia Meloni per aprire una nuova stagione con il partito di Matteo Salvini.

Pirozzi: "Oggi ho votato col mio partito, domani è un altro giorno"

Ossessionato dalla coerenza politica e di mandato, interamente dedicato alle popolazione e al territorio dei Monti della Laga, Pirozzi usa una metafora per spiegare ad affaritaliani.it la sua posizione: “Io via da Fratelli d'Italia? Oggi no, visto che ho votato coerente col mio partito e con la disciplina. Io c'ero, altri forse no. Poi domani, chi può dimenticare Via col Vento e Rossella O' Hara? Domani è un altro giorno e si vedrà”.

E il rumors si gonfia si a diventare una pericolosa raffica di maestrale sul gruppo regionale di Fratelli d'Italia, perché l'eroe di Amatrice alimenta la tempesta con l'ennesima frase sibillina: “Io sono un contadino e l'adagio della terra recita... cervello fino”.

Alla base dei rapporti incrinati col partito della Meloni, ci sarebbe forse la caduta dell'attenzioni sui temi delle emergenze dei territori. Aggiunge Pirozzi: “La mia comunità ha avuto prima il terremoto, poi la pandemia e ora i rincari dovuti alla Guerra: penso sia chiaro quali dovrebbero essere le priorità della Regione Lazio e di Fratelli d'Italia. E sull'impegno nei confronti dei miei territori io non mollo”.

L'emendamento salva terremotati

Intanto Pirozzi, ancora sotto la bandiera d Fratelli d'Italia prepara un emendamento al bilancio della Regione Lazio proprio destinato alla ricostruzione e alle difficoltà della gente di montagna. Da notare che il consigliere Pirozzi è stato sino a poco tempo fa responsabile del Dipartimento nazionale Emergenza e Grandi Rischi di FdI. Ovvio che si è dimesso con tanto di lettera di ringraziamento che ha prontamente ricevuto.