Serie A, parte la rincorsa di Roma e Lazio: ecco il calendario delle romane

Riparte la Serie A e con essa anche la rincorsa di Roma e Lazio rispettivamente per un posto in Champions League e per lo Scudetto. Ecco il nuovo calendario delle due squadre della Captale.

Dopo il recupero della 25esima giornata (20 e 21 giugno), da lunedì 22 si parte con l'ottava giornata di ritorno. Si giocherà fino al 2 agosto, data in cui è prevista l'ultima giornata di campionato. La 19esima giornata di ritorno si disputa domenica 2 agosto 2020, con inizio alle ore 21.45 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, in conformità alle previsioni regolamentari interne, le 10 gare potranno essere disputate in blocchi differenti, nel caso in cui non si renda necessaria la contestualità di tutte le gare.

Ottava giornata di ritorno – mercoledì 24 luglio: Atalanta-Lazio, ore 21.45 (Sky); Roma-Sampdoria, ore 21.45 (Sky).

Nona giornata di ritorno – sabato 27 giugno: Lazio-Fiorentina, ore 21.45 (Dazn); domenica 28 giugno: Milan-Roma, ore 17.15 (Dazn).

Decima giornata di ritorno – martedì 30 giugno: Torino-Lazio, ore 19.30 (Sky); giovedì 2 luglio: Roma-Udinese, ore 21.45 (Sky).

Undicesima giornata di ritorno – sabato 4 luglio: Lazio-Milan, ore 21.45 (Dazn); domenica 5 luglio: Napoli-Roma, ore 21.45 (Sky).

Dodicesima giornata di ritorno – martedì 7 luglio: Lecce-Lazio, ore 19.30 (Sky); mercoledì 8 luglio: Roma-Parma, ore 21.45 (Dazn).

Tredicesima giornata di ritorno – sabato 11 luglio: Lazio-Sassuolo, ore 17.15 (Sky); Brescia-Roma, ore 19.30 (Sky).

Quattordicesima giornata di ritorno – mercoledì 15 luglio: Roma-Hellas Verona, ore 21.45 (Sky); Udinese-Lazio, ore 21.45 (Sky).

Quindicesima giornata di ritorno – domenica 19 luglio: Roma-Inter, ore 21.45 (Sky); lunedì 20 luglio: Juventus-Lazio, ore 21.45 (Sky).

Sedicesima giornata di ritorno – mercoledì 22 luglio: Spal-Roma, ore 21.45 (Dazn); giovedì 23 luglio: Lazio-Cagliari, ore 21.45 (Dazn).