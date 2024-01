Sfigurato con un coccio di bottiglia: 30enne ferito al volto. E' gravissimo

E' stato sfigurato con un coccio di bottiglia, oggi, lunedì29 gennaio, alle 6.30 circa. Un cittadino egiziano di circa 30 anni ancora in fase di identificazione, è stato ferito al volto in via Palmiro Togliatti. Soccorso dagli operatori del 118, al giovane è stata riscontrata una profonda ferita alla guancia destra che si allunga fino al collo e che, secondo i sanitari, ha sfiorato l'arteria giugulare senza colpirla.

Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale in codice rosso presso il Policlinico Casilino ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Sul posto, per le indagini di rito, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma e quelli della compagnia di Roma Casilina che indagano sull'accaduto. Appena sarà in condizioni di parlare verrà sentito dai militari. Secondo gli investigatori l'aggressore potrebbe essere uno tanti trans che popolano la zona. Al vaglio anche le immagini delle telecamere per il controllo del traffico presenti in zona