Giubileo, sfratti sospesi: asse caldo Rocca-Gualtieri ma Forza Italia non ci sta. Gasparri: "Nessuna moratoria sulla proprietà privata”

La proposta della Caritas di Roma di una sospensione degli sfratti nel periodo del Giubileo, esplode l'unitarietà del centrodestra. Perché se Gualtieri è pronto a sostenere dal Governo la richiesta di sospendere le esecuzioni di sfratto e Rocca dimostra la sensibilità al tema, chi alza la voce è il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.





Ma riepiloghiamo i fatti. La Caritas nel presentare il rapporto Povertà 2024 evidenzia come 'la priorità, la massima urgenza mi pare sia quella di tirare fuori dalla strada i troppi che vi vivono. Occorre ampliare notevolmente la rete diffusa di primissima accoglienza (il sistema dei drop-in) e affrontare in maniera pluridisciplinare la questione abitativa, non isolandola cioè dalla questione sanitaria e da quella lavorativa. Occorre, in secondo luogo, sospendere almeno nell’anno del Giubileo, gli sfratti, partendo da quelli per morosità incolpevole (l’85% del totale), trovando soluzioni tecniche che distribuiscano i costi e le conseguenze di questa misura, tra lo Stato e gli enti locali, gli inquilini chiamati a corrispondere almeno parte del canone di affitto e i proprietari, facendo una particolare attenzione alle legittime esigenze dei piccoli proprietari''.

Gualtieri annuncia il sostegno alla proposta

Poi tocca a Gualtieri che senza mezzi termini ha annunciato di volere sostenere il progetto davanti al Governo spalleggiato dal neo responsabile dell'Ufficio di Scopo Giubileo delle Persone e Partecipazione del Gabinetto del Sindaco, Andrea Catarci che ha chiaramente sostenuto che, “Il blocco degli sfratti è un’iniziativa necessaria, decisiva e iniziale per realizzare il Giubileo delle persone, mettendo al centro dell’agenda politica il contrasto alle disuguaglianze e alle povertà".

Rocca non è contrariuo

E poco dopo è stata la volta del Presidente di Regione Lazio, Francesco Rocca che glissando prudentemente sul termine “sfratti”, ha detto che "la presentazione del Rapporto Caritas Roma sulla povertà è una grande occasione per riflettere sulle tante - troppe - fratture sociali e disuguaglianze presenti sul nostro territorio. Sento profondamente la responsabilità, come amministratore, di promuovere e stimolare politiche nella nostra Regione che contrastino la povertà". Non una via libera alla sospensione degli sfratti per necessità economiche ma di certo un silenzio “cattolico apostolico e romano”.

Gasparri si scatena: "Giù le mani dalla proprietà privata"

Così la parte del “cattivo” è toccata al presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri che ha tuonato senza mezzi termini a “tagliare” ogni ipotesi da parte della coalizione di centrodestra: “Ancora una volta il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si fa portavoce delle cause sbagliate. Vorrebbe varare una moratoria straordinaria sugli sfratti per il Giubileo, periodo in cui il Papa concede l’indulgenza plenaria ai fedeli che si recano a Roma, ma Gualtieri non è il Papa e essere indulgente con chi non paga l’affitto, ma usufruisce di una proprietà privata altrui, significa fare da sponsor dell’occupazione abusiva. La proprietà privata non si tocca ed il proprietario di un immobile è giusto che possa agire, sempre, per garantire il suo bene. Se Gualtieri si fa garante delle occupazioni illegali, noi ci facciamo portavoci, come sempre, della tutela della proprietà privata. Eventuali gravi emergenze sociali, da considerare, non possono giustificare altri abusi”.