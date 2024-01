Sgarbi condannato: "Felice di rappresentare fonte di sopravvivenza per Raggi"

Diffamò Virginia Raggi, dopo la condanna Vittorio Sgarbi passa al contrattacco. Se la prende con l'ex sindaco di Roma ma anche con i magistrati e dopo la sentenza replica: "Felice si rappresentare fonte di sopravvivenza per la signora Raggi".

Decisamente furioso il sottosegretario scrive: "Sono felice di rappresentare una fonte di sopravvivenza per la signora Raggi, bocciata come sindaco, come parlamentare, persino come esponente del “vaffastelle”, la quale, dopo aver consentito la distruzione di un edificio storico a Roma, è oggi premiata da un magistrato che evidentemente ritiene che la distruzione e la speculazione edilizia a Roma siano diverse che a Palermo.

Le similitudini non corrispondono alla grammatica della criminalità".

E poi conclude: "Un brindisi alla Raggi negli appartamentini, a sua immagine e somiglianza, che ha autorizzato al posto della Villa Naselli in via Ticino a Roma. In memoriam”.