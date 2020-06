Sgarbi contro Mara Carfagna: “È una capra, si metta lei le catene alla bocca”

Vittorio Sgarbi contro Mara Carfagna, nuovo scontro dopo la polemica di giovedì su come stava indossando la mascherina il deputato alla Camera: il critico d'arte sbotta ed in un video postato su Facebook attacca la forzista definendola “una capra ignorante”.

“Spero he qualcuno abbia letto o visto l'inaudito richiamo, l'arroganza di una vicepresidente della Camera arrivata fortunosamente in quella posizione che con aria da maestrino mi ha detto di mettere la mascherina – dice Sgarbi nel video – . Così sembrerebbe che io stavo in Aula senza maschera, ma non era così. Io la mascherina l'avevo addosso ma, siccome mi risulta scomoda alle orecchie, la avevo legata agli occhiali. La Carfagna poi mi ordina di indossarla bene, non sugli occhiali. Ma chi cazzo sei per potermi dire come poterla mettere? Dov'è scritto che la devo portare alle orecchie? Ignorante! Studia! Io la maschera la porto sulla faccia, che mi tutela. Allora questa Carfagna, intollerabile, spero di vederla poco e di non salutarla”.

“Si metta lei le catene alla bocca, come ha già portato – continua –. Non capisco di che cosa protestassero i nostri collegi, forse del fatto che lei aveva fatto il fenomeno? Che aveva fatto la prima della classe? Carfagna lascia perdere. Io la mascherina la porto come voglio, ma farei bene a non portarla perché il capo della Protezione Civile Borrelli ha detto che lui non la porta che mantiene le distanze. La distanza è l'unica norma restrittiva, il resto sono regolette fatte in una Camera di 629 balordi che hanno accettato, per far figura davanti al popolo, di mascherarsi e imbavagliarsi in modo ridicolo ed attraverso strumenti inutili. Io in Aula la maschera l'avevo, la mia maschera con la capra per dire quanto è capra la Carfagna”.

La Carfagna giovedì era sbottata in Aula dopo aver ripreso più volte Sgarbi che si rifiutava di indossare in maniera corretta mascherina: "La indossi, non è che qui ci sono 629 imbecilli e uno intelligente. È una questione di rispetto dei colleghi, sono loro che chiedono il rispetto delle regole", aveva detto dal banco della presidenza.