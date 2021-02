Sgomberi, tocca anche a Casapound a Maccarese

Giornata di sgomberi a Roma e dintorni. Oltre al complesso di Santa Maria della Pietà a Primavalle è toccato anche a uno stabile occupato da Casapound a Maccarese.

Gli agenti del commissariato Fiumicino hanno eseguito stamane un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale di Civitavecchia. Si tratta di uno stabile di via Castel San Giorgio, ex presidio dell'Asl Roma 3, a Maccarese. Lo stabile era stato preso abusivamente dal 2008 dall’associazione culturale “Fons Perennis”, vicina al movimento politico di estrema destra Casapound, al cui interno sono avvenuti in diverse occasioni incontri tra i “leader nazionali” del movimento di estrema destra.

Sul posto è stato identificato solo il guardiano e nessun altro attivista. Durante le operazioni di controllo, all’interno dello stabile a cui sono stati apposti i sigilli, gli agenti hanno sequestrato diverso materiale con simboli riconducibili al periodo e alla propaganda del nazismo e del fascismo. In un locale è stato, inoltre, trovato un altarino, con tanto di pane e vino, riportante i nomi di alcuni defunti, tra cui Erich Priebke ed Heinrich Himmler.