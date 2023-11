Sgombero con sorpresa nell'alloggio Ater occupato: 100mila euro nell'armadio

Sgombero con “sorpresa” questa mattina, giovedì 16 novembre, ad Ostia antica dove gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti per liberare un appartamento di proprietà dell’Ater occupato abusivamente.

Mazzette di banconote

Nelle fasi di controllo effettuate dagli agenti, in un armadio, sono state trovate e sequestrate mazzette di banconote per una somma complessiva di 100mila euro. Il spossesso di una somma del genere da parte degli occupanti abusivi, dato il loro dichiarato stato di povertà, fa ritenere che i soldi siano il frutto di dello spaccio di droga. Le operazioni di verifica sono durate per l'intera mattina e sulla vicenda stanno operando anche gli agenti di polizia per scoprire la provenienza del denaro